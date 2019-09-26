Son Dakika Haberleri: ISIF’19’da 1 Altın ve 3 Bronz Patent Ödülü
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ISIF’19’da 1 Altın ve 3 Bronz Patent Ödülü

1 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin 10 patentle katıldığı ISIF19 Uluslararası Buluş ve Patent Fuarı'nda patentlerin birine altın üçüne bronz patent ödülü verildi.

ISIF’19’da 1 Altın ve 3 Bronz Patent Ödülü, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin 10 patentle katıldığı ISIF19 Uluslararası Buluş ve Patent Fuarı'nda patentlerin birine altın üçüne bronz patent ödülü verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10 
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