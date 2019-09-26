ISIF’19’da 1 Altın ve 3 Bronz Patent Ödülü
1 saat önce
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin 10 patentle katıldığı ISIF19 Uluslararası Buluş ve Patent Fuarı'nda patentlerin birine altın üçüne bronz patent ödülü verildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin 10 patentle katıldığı ISIF19 Uluslararası Buluş ve Patent Fuarı'nda patentlerin birine altın üçüne bronz patent ödülü verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10
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