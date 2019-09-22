ISIF19'da OMÜ'ye 1 altın ve 3 bonz patent ödülü

4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 1'i altın 3'ü bronz olmak üzere 4 adet patent ödülünün sahibi oldu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile doktora öğrencisi Ahmed Elnour Muhammed Mozamel, 'Hibrit Redüktör Sistemi' başlıklı patent başvurusu ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda [4th Istanbul International Inventions Fair (ISIF 2019)] 'Altın Patent Ödülü'nün sahibi oldu. ISIF 2019'da diğer yandan OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atiye Nur Onar'ın Yüksek Kimyager Ömer Kılıç ile birlikte yürüttüğü 'Atık Malzemelerle Oluşturulan Elektrot Sensör' çalışması OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can'ın tasarladığı 'Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü' modeli ve yine OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programı öğretim görevlileri Harun Çolak ile Yusuf Yakut'un geliştirdiği 'Polar Markalaşma Sistemi' Bronz Patent Ödülü'ne değer bulundu.



Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016'dan bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında açılan fuarda 8'i uluslararası, 7'si Türk olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan jüri, belirlenen kriterlere göre OMÜ'lü akademisyenlerin çalışmalarını altın ve bronz patent ödüllerine layık buldu.OMÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) ve Samsun Teknoparkın da standının bulunduğu fuarda ödül, Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından verildi.



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Üniversitenin bu projelerinin altın ve bronz patent ödülleriyle onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Değerli akademisyenlerimiz ile doktora öğrencimizi ve çok iyi tanıtım yapan Fikri ve Mülkiyet Hakları Uzmanımız Çağla Koyuncu'yu tebrik ediyor, her birine gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı fuarda 22 ülkeden 384 buluş, 22 Eylül'e kadar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Temel hedefi; büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olan ISIF, aynı zamanda bu alanda farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. - SAMSUN