İsig: Lise Öğrencisi Emre Koç, Staj Yaptığı Atölyede Üzerine Suntaların Devrilmesi Sonucu Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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İsig: Lise Öğrencisi Emre Koç, Staj Yaptığı Atölyede Üzerine Suntaların Devrilmesi Sonucu Yaşamını Yitirdi

12.10.2022 22:36
İsig: Lise Öğrencisi Emre Koç, Staj Yaptığı Atölyede Üzerine Suntaların Devrilmesi Sonucu Yaşamını Yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Balıkesir’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Emre Koç’un, staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine suntaların devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Balıkesir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Emre Koç'un, staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine suntaların devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG Meclisi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, lise öğrencisi Emre Koç'un, Balıkesir'de staj yaptığı atölyede iş kazasına kurban gittiğini duyurdu. İSİG Meclisi'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"Emre Koç. 17 yaşında, stajyer işçi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencisi. Balıkesir Karesi'de, staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine suntaların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti."

İSİG Meclisi'nin bugün yayınladığı rapora göre; eylül ayında 157, bu yılın ilk dokuz ayında ise bin 359 işçi, iş kazalarında yaşamını yitirdi. Yani günde en az 5 emekçi, iş cinayetlerinde öldü.

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Kaynak: ANKA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsig: Lise Öğrencisi Emre Koç, Staj Yaptığı Atölyede Üzerine Suntaların Devrilmesi Sonucu Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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