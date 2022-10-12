"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

12.10.2022 16:10
"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin "Beyoğlu Şiir Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin "Beyoğlu Şiir Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Şair Orhan Veli Kanık'ın dünyanın en çok okunan şiiri unvanlı "Anlatamıyorum" şiiri, Beyoğlu'nun hafıza mekanlarından Galipdede Caddesi'ne yansıtılıyor.

Enstalasyon, günlük telaşları arasında caddeden geçen yerli ve yabancı turistlere görsel ve kavramsal zenginlikte sanat deneyimi yaşatıyor.

Caddenin üstünü örtecek şekilde hazırlanan enstalasyonda şairin dizelerinin gün ışığından süzülen gölgesi yere Türkçe yansırken, bilgilendirme panosunda ise Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça çevirileri de okunabiliyor.

Projesini Buzzağı Medya'nın üstlendiği enstalasyonun sanatsal tasarımında ise Artizan Sanat imzası bulunuyor.

YORUMLAR
500
Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti Son dakika haber! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti Son dakika haber! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru intihar etti
Kaynak: AA

Orhan Veli Kanık, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Işığın Yazdığı Şiir' enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement