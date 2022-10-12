Caddenin üstünü örtecek şekilde hazırlanan enstalasyonda şairin dizelerinin gün ışığından süzülen gölgesi yere Türkçe yansırken, bilgilendirme panosunda ise Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça çevirileri de okunabiliyor.

Kaynak: AA

Orhan Veli Kanık, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Işığın Yazdığı Şiir' enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor - Son Dakika

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