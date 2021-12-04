Işık Ailesinden Özel Çocuklarımıza Moral Desteği - Son Dakika
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Işık Ailesinden Özel Çocuklarımıza Moral Desteği

04.12.2021 02:08
Işık Ailesinden Özel Çocuklarımıza Moral Desteği

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan kutlama programına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan kutlama programına katıldı.

Kutlama programı öncesinde Işık ailesi Gençlik Merkezini ziyaret ederek Oturarak Voleybol Takımı oyuncularıyla yemekte bir araya geldi. Müzik dinletisi ile devam eden programın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama programına katıldı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan ardından protokol konuşmalarıyla devam eden programın akabinde özel eğitim kurumlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, ailelerin sevgi ve şefkatleriyle destek verdiği çocuklarının sahnedeki performansları ve sergilediği figürler ilgi ile takip edilirken bu özel günde çocuklar gönüllerince doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Çocukların muhteşem gösterilerine alkışlarıyla zaman zaman eşlik ederek onların dünyasına yolculuk yapan ve moral desteği veren Işık ailesi de duyguların zirve yaptığı anlarda çocuklara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını hissettirdiler.

Kutlama programı, Vali Işık tarafından öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Karaman Valiliği/ BASIN

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Işık Ailesinden Özel Çocuklarımıza Moral Desteği - Son Dakika

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