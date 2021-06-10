Işık Ailesinden "Sevgiyle Tarım Projesine" Gönülden Destek - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık ile eşi hanımefendi Munise Işık, Karaman Yeşeren Umutlar ve Refah Toplumu Derneği KARYURT-DER tarafından organize edilen çilek ekim programına katıldı.

Sevgi evlerinde gerçekleştirilen çilek ekim programı öncesinde dikimi yapılan çileklerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, sosyal sorumluluk proje kapsamında KARYURT Derneği tarafından desteklenen ve gençlerin tarım ve tarımsal faaliyetleri tanımaları ve öğrenmelerinin yanı sıra aynı zamanda onların mesleki beceri kazanmalarını da amaçlayan proje hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Etkinlikte sevgi evlerinde kalan çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Işık ailesi bir süre sohbet ettiği çocuklarla birlikte daha sonra kendi isimlerinin yer aldığı bölümde çilek dikimini gerçekleştirdiler.

Sevgi evlerinde kalan çocuklara ve gençlere yönelik geliştirilen "Sevgiyle Tarım projesi" kapsamında çocuk ve gençlerin tarım ve tarımsal faaliyetleri öğrenmeleri ve mesleki beceri kazanmalarının yanı sıra toprakla buluşmalarını sağlayarak tarımsal üretime kaktı verebilmeleri ve sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılacak bu tür etkinlik ve sosyal aktivitelerle zamanlarını daha kaliteli ve iyi şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor.