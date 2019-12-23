Işık: "Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere taşımalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Işık: 'Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere taşımalıyız' - Son Dakika Spor

Işık: "Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere taşımalıyız"

6 saat önce

Gürsu Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız adına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda genç sporcular kıyasıya yarıştı.

Işık:

Gürsu Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız adına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda genç sporcular kıyasıya yarıştı.


Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası Güreş Turnuvası'na yurtdışından, Bursa ve çevre vilayetlerden gelen sporcular katıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ata sporlarımızdan güreşin yaşatılarak gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi. Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın adını taşımasıyla da bizim için değerli olan bu turnuvanın, ata sporumuz olan güreşin gençlerimizin hassasiyetiyle geleceğe taşınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Şehit başkanımızın bize emaneti olan Gürsu'muzun bütün spor dallarının yapılabileceği tesislere sahip olması yönünde önemli hizmetler gerçekleştirdik. Gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin rahatlıkla tüm spor dallarını yapabileceği önemli tesislerimiz ve spor alanlarımız var artık. Bu tesislerimizde yetişen sporcularımızın ülkemiz ve dünya çapında elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. İlçemize kazandırdıkları başarılar için güreşçilerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporla dolu sağlıklı günler diliyorum" dedi.


Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Cüneyt Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız ve ilçe halkının iştirakiyle gerçekleştirilen turnuva heyecanlı anlara sahne oldu. - BURSA

Cüneyt Yıldız, Gürsu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
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