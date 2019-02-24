Son Dakika Haberleri: Işık: "Biz Tüm Renklerimizle Büyük ve Güzel Bir Aileyiz"

Işık: "Biz Tüm Renklerimizle Büyük ve Güzel Bir Aileyiz"

19 dakika önce

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tüm renkleriyle büyük ve güzel bir aile olduklarını söyledi.

Işık:
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tüm renkleriyle büyük ve güzel bir aile olduklarını söyledi.

Gürsu Belediyesi'nin desteği ve Gürsu Ardahanlılar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 19.Geleneksel Kaz Gecesi'nde Ardahanlılar biraraya geldi. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünde düzenlenen gecede konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tüm renklerimizle büyük ve güzel bir aileyiz. İlçe halkımızı, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Gürsumuz, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı bir kent. Bizi biz yapan tüm değerlerimizle bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelerek Gürsumuz'a yerleşen hemşehrilerimizin yöresel değerlerini yaşatacağı böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Belediye olarak desteklerimiz sürecek" dedi.

Türküler ve halaylarla birlikteliğin coşkusunun yaşandığı gecede halk oyunları gösterisi de sunuldu. Gürsu Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:44 Kaynak: İHA

Ardahan, Mustafa Işık, Gürsu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu

Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız Tacizcisine Kurşun Yağdıran Kadının, Öldürdüğü Kişiyle Akraba Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:03:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Işık: "Biz Tüm Renklerimizle Büyük ve Güzel Bir Aileyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]