Kurbanlık yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kurbanlık yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.07.2022 11:24

ERZURUM'da, ışık donanımı olmayan, kurbanlık yüklü traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Emre Tavşan, yaralandı.

ERZURUM'da, ışık donanımı olmayan, kurbanlık yüklü traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Emre Tavşan, yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Erzurum- Tortum kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Emre Tavşan, kullandığı otomobille plakası alınamayan ve ışık donanımı olmayan, kurbanlık yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Tavşan, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlık yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlık yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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