İSTANBUL-IŞIK ENSTALASYON SERGİSİ, KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 'KARANLIĞI AYDINLAT'ACAK - Son Dakika

Işık enstalasyon sergisi, kadınlara yönelik şiddete karşı 'Karanlığı Aydınlat'acak

Semra DEMİR/ Özgür KUMANOVALI - - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanan 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çeken 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, İsveç Başkonsolosu Peter Ericson ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova'nın katıldı. Farklı branşlardan sanatçıların, kadına yönelik şiddete dur demek için 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi, 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında 16 Günlük Aktivizm - Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında düzenleniyor. Sergi, ışık, tasarım ve sanatı yaratıcı bir şekilde kullanarak kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı şiddetin farklı biçimlerine dikkat çekiyor, sanatı ve aktivizmi kamusal alana taşıyarak kadınlara yönelik şiddetin sonlanması için kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ÜSTÜMÜZE DÜŞEN SORUMLULUKLARIN BİLİNCİNDEYİZ'

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Bugün çok özel, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları açısından çok değerli bir sergi açılışında bir aradayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak BM Kadın Birimi tarafından düzenlenen 16 Günlük Aktivizm ' Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası dahilinde 'Karanlığı Aydınlat' sergisine böyle özel bir alanda ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin farklı biçimlerini anlatan serginin farkındalık yaratmak açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadelede üstümüze düşen sorumlulukların da bilincindeyiz? dedi.

'KADINLARIN YANINDA, ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ'

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: ?Daha önce BM Kadın Birimi (UNWOMEN) tarafından çevrim içi düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'na katılmıştım. İBB olarak kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için yapacağımız faaliyetleri anlatarak üç yıllık taahhütlerimizi açıklamıştık. Türkiye'den foruma taahhütte bulunan ilk yerel yönetim olarak verdiğimiz sözü tutma yolunda önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz.Yerel Eşitlik Eylem Planımızı açıkladık, kurduğumuz birimle izleme çalışmalarımızı başlattık. Kadın Danışma Birimi, Kadın Dayanışma Evi, Kadın Destek Hattı ile şiddet gören ya da görme riski altında olan kadınlara destek oluyoruz; psikolojik, sosyal ve hukuksal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Cinsel şiddet danışmanlık hizmetleri, İlk Adım İstasyonları noktasında çalışmalarımız da devam ediyor. Kadınların yanında, şiddetin karşısındayız? ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE ELİMİNİZİN ULAŞABİLECEĞİ HER ALANDA ÇALIŞACAĞIZ'

Sokakta, işte, sosyal medyada, evde kadınların maruz kaldığına tanık olduğumuz şiddete kayıtsız kalmayacaklarını aktaran İmamoğlu sözlerini şöyle noktaladı: 'Bugüne kadar kadınların haklı mücadelesine destek olmuş herkesi şükranlarımı sunuyorum, şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınları, kız çocuklarını rahmetle anıyorum. Kadınların ve kız çocuklarının şiddetsiz bir dünyada yaşayabilmeleri için İstanbul başta olmak üzere eliminizin ulaşabileceği her alanda çalışacağız.'

'ŞİDDET ASLA DERECELENDİRİLEMEZ'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, 'Bugün toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan, buna karşı seslerini yükseltebilen ya da yükseltemeyen tüm kadınlarla dayanışmamızı ifade etmek için burdayız. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet yaygın bir insan hakları ihlalidir. Kadınlara yönelik şiddet COVID-19'dan önce de bir 'gölge pandemi'ydi. Şiddet asla derecelendirilemez. Şiddete maruz kalan pek çok kadın olduğunu biliyoruz. Şiddeti önlemek ve kadınları korumak zorundayız. Türkiye kadına şiddet konusundaki çalışmalarını tutarlı bir şekilde devam etmekte. Toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapanları da maddi yönden destekliyor. Toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddet de hızla yayılıyor. Karanlığı Aydınlat sergisi ile Türkiye'de kadın haklarının ilerletilmesinde savunuculuk yapan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET BİR 'ERKEK KONUSUDUR'

İsveç Başkonsolosu Peter Ericson ise şöyle konuştu: 'Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet bir 'kadın konusu' değildir. Bir 'erkek konusu'dur. Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerdir. Tüm erkekler değil ama aramızdaki birçok erkek. Dolayısıyla, biz erkekler gerçekten bu büyük sorunun merkezinde yer alıyoruz. Bu yüzden, mantıklı olarak, çözümün de merkezindeyiz. İşte tam da bu yüzden kadınlara yönelik şiddet bir 'erkek konusudur. ve biz erkekler çözüm için çok çabalamalıyız.'

'GÖLGE PANDEMİYİ' BİRLİKTE SONA ERDİREBİLİRİZ?

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, 'Kadına karşı uygulana şiddete karşı herkesi bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Dünya çapında üç kadından biri fiziksel ya da şiddete maruz kalmakta. Bütün mekanları kadınlar için güvenli bir hale getirmek istiyoruz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet tüm dünyada yaygın bir sorun. Ancak, bu sorun önlenebilir. Hep birlikte harekete geçerek bu 'gölge pandemiyi' birlikte sona erdirebiliriz. Evlerimiz, şehirlerimiz, kamusal ve dijital alanlarımızı güvenli yapmak için çabalarımızı hızlandırmalıyız? şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN KAMUSAL ALANDA KURULAN İLK IŞIK ENSTALASYON SERGİSİ

Sergi ilk kez 2019 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İsveç Büyükelçiliği ortaklığında gerçekleştirilmişti. Bu yıl sergi, Avrupa Birliğinin mali desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, BM Kadın Birimi tarafından uygulanan 'Türkiye'de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi İçin Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi' projesi kapsamında İstanbul Yoğurtçu Parkında açıldı. Küratörlüğünü Fırat Engin ve Ekin Kılıç Ezer'in üstlendiği ve 12 sanatçının eseriyle katıldığı sergi, aynı zamanda kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde sivil toplumun önemine vurgu yapıyor. Sivil toplumdan seslerin yansıtıldığı bir eser, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle birlikte oluşturuldu.Sergi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Yoğurtçu Parkında, 27 Kasım ' 10 Aralık 2021 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Sergi kapsamında ayrıca 27 Kasım ' 4 Aralık tarihleri arasında Şişhane Metro durağında ses ve ışığı bir araya getiren interaktif bir 'mapping' eseri İstanbullularla buluşuyor. Kadınlara yönelik şiddete son vermek amacıyla herkesi mesajlarını bırakmak üzere mikrofona davet eden eser, Ecem Dilan Köse imzası taşıyor.

16 GÜNLÜK AKTİVİZM KAMPANYASI

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren '16 Günlük Aktivizm ' Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası?, her sene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülüğünde küresel ölçekte düzenleniyor; kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmalarını kapsıyor. Türkiye'de kampanyanın öncülüğünü yapan BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi, 2018 yılından bu yana ateş böcekleri ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekiyor. Yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim kuran ve karanlığı aydınlatan ateş böcekleri, BM Kadın Biriminin 2018'den bu yana düzenlediği 16 Günlük Aktivizm kampanyalarının ana simgesi.