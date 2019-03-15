Işık, "Gereken Cevabı Sandıkta Alacaklar"
2 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile birlikte Kastamonular ve Bayburtlular derneklerine konuk oldu
Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte önce Kastamonular ile daha sonrada Bayburtlular ile bir araya geldi. İki derneğe ziyarette de yoğun ilgi olurken, Sezer Gölcük için yeni dönemde hayata geçireceği projelerini anlattı, soruları cevapladı.
"BEYANNAME İLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ"
Yeni dönemde ilçenin her noktasına eşit hizmet götüreceklerini belirten Ali Yıldırım Sezer, "Aday gösterildiğimiz günden bu yana sizlerle hep iç içe olduk, taleplerinizi, önerilerinizi dinledik. Bu doğrultuda hazırladığımız seçim beyannamemizi de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştık. Ama yapacaklarımız beyanname ile sınırlı kalmayacak. Orada yer almayan birçok projeyi de sizlerle birlikte istişare ederek hayata geçireceğiz" dedi.
GEREKEN CEVABI SANDIKTA ALACAKLAR
AK Parti Milletvekili Fikri Işık da, Gölcük'te bugüne kadar önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Şimdi de Ali Yıldırım Sezer kardeşimiz 1 Nisan'da bayrağı teslim alacak ve güzel hizmetleri tek tek hayata geçirilecek. Ülkemizde yapılan her hizmete, her yatırıma, her projeye karşı çıkmayı hayatlarının gayesi haline getirmiş bir kesim var. Onlara en güzel cevabı halkımız sandıkta verecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:20 Kaynak: Bültenler
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