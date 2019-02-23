Son Dakika Haberleri: Işık, Hataylı Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Işık, Hataylı Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit aileleriyle gazilerle devlet arasındaki köprü görevi gören temsilciliklerimizin olması bizi mutlu ediyor" dedi.

Işık, Hataylı Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu, System.String[]
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit aileleriyle gazilerle devlet arasındaki köprü görevi gören temsilciliklerimizin olması bizi mutlu ediyor" dedi.

Işık, derneğinin Hassa ilçe temsilcilik binasının açılışında yaptığı konuşmada, Hassa'daki şehit yakınlarıyla gazileri bir araya getirerek bir temsilcilik kurduklarını söyledi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Bizim bu şube ve temsilcilikleri açmamızdaki amaç, şehitliğin ve gaziliğin adını kullanarak istismar eden derneklerin önüne geçmek. Bizleri rencide edecek faaliyetlerde bulunan, para toplama aracı olarak gösteren kurum ve kuruluşların önlerine engel olmak için bu tür temsilcilik ve şubelerimizi açıyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir araya getiriyoruz. Onların yasal düzenlemelerini bizler, Ankara'da zaten devlet büyüklerimizle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ama buradaki organizeler şehit aileleriyle gazilerle devlet arasındaki köprü görevi gören temsilciliklerimizin olması bizi mutlu ediyor."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Hassa İlçe Temsilcisi Fatih Demir de dün olduğu gibi bugün de vatan için seve seve canlarını vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edilerek temsilcilik binasının açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, 12 Ocak 2017'de Bitlis'te çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Veysel Şirin'in isminin Bitlis'te yapımı tamamlanan lojmanlara verilmesiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığının gönderdiği plaketi şehidin eşi Servet Şirin'e teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Mustafa Işık, Hassa, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58 TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı

Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti! Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:48:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Işık, Hataylı Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]