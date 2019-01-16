Işık İhlali Kaza Getirdi : 2 Yaralı
1 saat önce
Silivri D-100 karayolu üzerinde trafik ışığı ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Silivri D-100 karayolu üzerinde trafik ışığı ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Trafik ışığı ihlalinin sebep olduğu iddia edilen kazada 2 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Silivri'deki özel hastane ve Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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