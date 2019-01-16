Işık İhlali Kaza Getirdi : 2 Yaralı
43 dakika önce
Işık ihlali kaza getirdi : 2 yaralıİSTANBUL - Silivri D-100 karayolu üzerinde ışık ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Işık ihlali kaza getirdi : 2 yaralı
İSTANBUL - Silivri
D-100 karayolu üzerinde ışık ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Işık ihlalinin sebep olduğu iddia edilen kazada 2 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Silivri'deki özel hastane ve Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 20 Yaralı
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi