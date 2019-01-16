Son Dakika Haberleri: Işık İhlali Kaza Getirdi : 2 Yaralı

Işık İhlali Kaza Getirdi : 2 Yaralı

43 dakika önce

Işık ihlali kaza getirdi : 2 yaralıİSTANBUL - Silivri D-100 karayolu üzerinde ışık ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Işık ihlali kaza getirdi : 2 yaralı

İSTANBUL - Silivri D-100 karayolu üzerinde ışık ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Işık ihlalinin sebep olduğu iddia edilen kazada 2 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Silivri'deki özel hastane ve Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Silivri, Genel
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