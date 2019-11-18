Işık ihlali kazaya 'geliyorum' dedi
6 saat önce
Eskişehir'de bir araç sürücüsünün göz göre göre trafik lambasında yanan kırmızı ışığa aldırış etmemesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
Eskişehir'de bir araç sürücüsünün göz göre göre trafik lambasında yanan kırmızı ışığa aldırış etmemesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpma sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışık ihlaliyle birlikte tramvay yolunu da kullanan duyarsız sürücü, bir süreliğine yolun kapanmasına sebep oldu. - ESKİŞEHİR
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