Işık ihlali kazaya neden oldu...Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

Işık ihlali kazaya neden oldu...Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada

Boş yolda kavşaktaki ışık ihlalinde iki otomobil birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı

Kazayı görüp yardım için koşan vatandaşların çaresizliği kameralara yansıdı

Vatandaşlar araç üzerine çıkıp camları kırarak yaralıları kurtarmaya çalıştı

Feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da kısıtlama saatinde boş yolda kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası olay yerine koşan vatandaşların ilk anlardaki çaresizlik ve koşuşturmaları da kameralar tarafından kaydedilirken şoku atlatan vatandaşlar aracın üzerine çıkıp cakları ırarak yaralıları kurtarmaya çalıştılar.

Kaza Konyaaltı ilçesine bağlı öğretmen evleri mahallesinin 17 ve Anadolu caddesi kesişimin de meydan geldi. İddiaya göre sürücüsü Feyzullah Göktürk idaresindeki 07 EEA 70 plakalı araç, Çetin Telli yönetimindeki 07 CTN 76 plakalı FORD marka otomobile çarptı. İki aracında çok hızlı olduğu görülen kazada çarpışma sonucu 07 CTN 76 plakalı araç savrularak yan yattı. Diğer 07 EEA 70 plakalı Renault marka otomobil ise savrularak ters yöne doğru döndü. Kazayı gören vatandaşlar, araçlardaki kazazedelere yardım etmek için seferber oldu. 07 EEA 70 plakalı araç içerisindeki sıkışan kazazedeleri, kurtarmak için ilk müdahaleyi etraftaki vatandaşlar aracın camlarını kırıp emniyet kemerlerini keserek yaptı. Araçlardan çıkarılan kazazedeler olay yerine gelen ambulanslar ile ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği yer İtfaiye ekipleri tarafından şeritle kapatılarak araçlardan gelen gaz kokusu nedeniyle güvenlik amaçlı etraftaki vatandaşlardan uzak tutuldu.

Görgü tanığı Mehmet Yaşar kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı araçtaki kadını emniyet kemerini keserek camdan çıkarttıklarını belirterek " . Ben ve arkadaşlarla beraber yardımcı olarak çıkartıp ambulanslarla gönderdik. Kaza yerine sonradan geldim ama kadını biz çıkarttık. Ambulans geldi bizde çıkardıktan sonra sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptı" dedi.