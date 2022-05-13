Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı

13.05.2022 20:17
Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı

Son dakika haberine göre Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı Tekirdağ'da iki otomobilin ışık ihlali sonucu çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki otomobilin ışık ihlali sonucu çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Vize istikametine seyreden Kenan Ö. idaresinde ki 34 GE 1476 Plakalı otomobil, Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Muhlis G. idaresinde ki 59 JB 547 Plakalı otomobille iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Çayla Kavşağı üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı. 34 GE 1476 Plakalı aracın sürücüsü Kenan Ö. ve 59 JB 547 Plakalı aracın sürücüsü Muhlis G. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü bir şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaza yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı
Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı
Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı
Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika haberi | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberi | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement