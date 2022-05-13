Son dakika: Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı - Son Dakika

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki otomobilin ışık ihlali sonucu çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Vize istikametine seyreden Kenan Ö. idaresinde ki 34 GE 1476 Plakalı otomobil, Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Muhlis G. idaresinde ki 59 JB 547 Plakalı otomobille iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Çayla Kavşağı üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı. 34 GE 1476 Plakalı aracın sürücüsü Kenan Ö. ve 59 JB 547 Plakalı aracın sürücüsü Muhlis G. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü bir şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaza yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.