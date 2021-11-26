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Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı

26.11.2021 12:08

Son dakika haberleri: Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı.

Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisiklet, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet üzerinden savrulan 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay sabah saat 08.20 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Halk arasında "ölüm yokuşu" olarak adlandırılan bölgede elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Tarek S. kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam edince kaza da kaçınılmaz oldu. Tarek B.'nin kullandığı bisiklet bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tarek B. ile yanında bulunan Muhammed S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralıların yardımına ise ilk olarak çevredeki esnaf ve sürücüler koştu. Yaşanan kazanın ardından trafik ekipleri bölgede trafiğin akışını sağlamak için tedbir alırken yaralılar ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışık yandığı halde kural ihlali yaparak kontrolsüz bir şekilde ilerlediği ve o esnada hareket eden otomobil ile kafa kafaya çarpışarak savruldukları görülüyor.

Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı

Sultangazi, Otomobil, Bisiklet, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Işık ihlali yapan elektrikli bisiklet kaza yaptı... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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