Işık ihlali yapan kamyon otomobili hurdaya çevirdi - Son Dakika
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Işık ihlali yapan kamyon otomobili hurdaya çevirdi

24.04.2022 12:50
Işık ihlali yapan kamyon otomobili hurdaya çevirdi

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyonun çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyonun çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen araçta sıkışan kadınını yaşamda tutabilmek için vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından büyük mücadele verildi.

Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak istikametinden gelen sürücü Ahmet Ali Y., idaresindeki 20 AGL 561 plakalı kamyon, Demokrasi Bulvarı Karabedirler Kavşağında kırmızı ışıkta geçerek yoluna devam etmek istedi. Hızla ilerleyen kamyon, Çivril ilçe merkezinden Karabedirler Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ali K.'nin yönetimindeki 20 LD 153 plakalı otomobile çarptı. Işık ihlali yapan kamyonun çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobil, metrelerce sürüklendi.

Yaralılara ilk müdahaleyi diğer sürücüler ve vatandaşlar yaptı. İlk yardım bilen vatandaşların bilinçli müdahalesinin ardından bölgeye gelen sağlık görevlileri, sürücü Ali K. ve araçta sıkışan eşi Menekşe K.'yı yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Yolcu konumunda bulunan Menekşe K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Menekşe K.'yi sıkıştığı yerden kurmak için görevliler tarafından verilen mücadele cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamyon sürücüsü Ahmet Ali Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

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Otomobil, Denizli, Çivril, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Işık ihlali yapan kamyon otomobili hurdaya çevirdi - Son Dakika


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