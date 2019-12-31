Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı - Son Dakika

Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı

6 saat önce

Adana'da, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, önce otobüse ardından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı, System.String[]

Adana'da, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, önce otobüse ardından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının kaldırıma savrulup, yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.Kaza, merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Mücahitler Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, otobüse çarptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada kaldırıma savrulan kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, KGYS kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:53 Kaynak: DHA
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