Işık ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Savrulan otomobil daha sonra kafeye daldı. Kazada hafif yaralanan Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sefa Ü. gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü. yönetimindeki 06 BFB 859 plakalı otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki içinde müşteri olmayan kafeye daldı. Kazada, otomobilin çarptığı iki kişinin şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Lara Keskin ve yeğeninin olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı. 2 kişi daha sonra Alkü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.