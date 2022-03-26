Işık ihlali yapıp otomobile çarpan sürücünün bahanesi şoke etti: "Daldım, geçtim" - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü kendisine kırmızı ışık yandığını, ne var ki duramayarak diğer araca çarptığını söyledi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zeki Erdoğan'ın kullandığı 07 B 0616 plakalı kamyonet, Küçük Hasan kavşağında Mehmet Kaparoğlu'nun kullandığı 07 MZL 66 plakalı otomobille çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan ve başını otomobilin camına çarparak yaralanan 2 yaşındaki Yusuf Eymen Ş., kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazanın ardından bir şeyi olmadığını belirten ancak bir süre sonra rahatsızlanan kamyonette yolcu olarak bulunan Nevruz E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Daldım, kırmızıda geçtim

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Mehmet Zeki Erdoğan, kendisine kırmızı ışık yandığını, ne var ki duramayarak diğer araca çarptığını söyledi. - ANTALYA