Işık ihlali yaptı, motosiklet sürücüsünü böyle sürükledi - Son Dakika

ANTALYA'da ışık ihlali yapan Nuri U.D.'nin kullandığı kamyonet, motosikletle işine giden Aydın Kaya'ya (50) çarptı. 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Aydın Kaya, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonetin motosiklet sürücüsüne çarpması ve sürüklemesi, güvenlik kameralarınca anbean yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Nuri U.D., kullandığı 07 MVZ 41 plakalı kamyonetle ışık ihlali yapınca Aydın Kaya yönetimindeki BFV 31 plakalı motosiklete çarptı. Hızı nedeniyle duramayan kamyonet, motosikleti yaklaşık 50 metre sürükledi. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aydın Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri U.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anları ise kameralara yansıdı. Kaya'nın ışıkta beklemesi, ışığın yanması üzerine hareket etmesi, ışık ihlali yapan kamyonet sürücüsü Nuri U.D.'nin Kaya'ya çarpıp sürüklemesi güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Gülseren Kaya, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşi Aydın Kaya'nın her zaman kurallara uyduğunu belirten Gülseren Kaya, "Buna kaza demek yanlış olur, resmen cinayet. Eşim gayet nizami bir şekilde ışıkta bekliyor. Yanınca da karşıya geçmek isterken kaza oluyor. Eşimi tam 50 metre sürükleyip, ölümüne neden olmuş. Yeniden gözaltına alınıp, tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.