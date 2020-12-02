Işık ihlalinin neden olduğu iddia edilen kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ışık ihlalinin neden olduğu iddia edilen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Karasu ilçesi Karasu İlçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil ile sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Işık ihlalinin neden olduğu iddia edilen kazada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Meydana gelen kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA