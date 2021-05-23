Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor - Son Dakika

Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor

23.05.2021 10:08

Şehir ve mekanların plansız aydınlatılmasıyla oluşan ışık kirliliğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, "Türkiye'de 1 milyar TL'nin üzerinde toplam ışık kirliliği kaynaklı israfımız oluyor.

Şehir ve mekanların plansız aydınlatılmasıyla oluşan ışık kirliliğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, "Türkiye'de 1 milyar TL'nin üzerinde toplam ışık kirliliği kaynaklı israfımız oluyor. İstanbul'da yıllık 250 milyon TL'lik enerjimiz boş yere uzaya kaçıyor" dedi.

Şehirlerin aydınlatılmasında kullanılan güçlü yapay ışıklar, yaşanılan bölgeyi daha güvenli hale getirdiği ve büyük binalara ihtişamlı ve olağanüstü bir görüntü kattığı için son dönemde popülerlik kazansa da ışık kirliliğini de beraberinde getiriyor. Dünyada yanlış aydınlatmadan dolayı kaybolan toplam ışık miktarının hem ekonomiye hem de insan sağlığına ve doğaya olan olumsuz etkileri de gün geçtikçe artıyor. Yapay aydınlatmadan dolayı ortaya çıkan enerji israfı ve diğer sorunlara dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, Türkiye'de ışık kirliliği kaynaklı israfın yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti.

"NASA'nın bütçesinin 8'de 1'i her yıl uzaya kaçıyor"

Işık kirliliği ile birlikte gelen israfa dikkat çeken Aliş, "Işık kirliliği aslında ışığın yanlış yerde ve yanlış zamanda kullanılmasıyla ilgili bir terim. Ama daha genel anlamıyla ifade etmek gerekirse uzaya kaçan ya da gökyüzüne kaçan gereksiz aydınlatma ve gereksiz ışık kullanımı olarak söyleyebiliriz. Işık kirliliğini oluşturan birçok faktör var. Tabii en önemli sebepleri dış ortam aydınlatması. Buna bina aydınlatmaları, süsleme için kullanılan aydınlatmalar, bunların hepsi dahil aslında. Ama temelde dış ortam aydınlatması ışık kirliliğinin esas kaynağıdır. Amerikan'dan örnek verelim. Amerika'nın yıllık ışık kirliliğinden kaynaklı kaybettiği enerji tüketimi 3 milyar dolar, son zamanlarda 3 buçuk milyar dolara çıktı. Bütün Amerika'nın yıllık tüketimi bu düzeyde. Bunu Amerika'nın nüfusuna böldüğünüz zaman kişi başına 10 dolardan biraz daha fazlaya tekabül ediyor. Böyle düşünüldüğünde az gibi gelebilir ama 3 buçuk milyar dolar büyük bir rakam. Şöyle karşılaştıralım, NASA'nın bütçesi 24 milyar dolar, dolayısıyla NASA'nın bütçesinin 8'de 1'i her yıl uzaya kaçıyor" diye konuştu.

"Türkiye'de 1 milyar TL'nin üzerinde toplam ışık kirliliği kaynaklı tüketimimiz gözüküyor"

Türkiye ve İstanbul'daki ışık kirliliğinden dolayı ortaya çıkan maddi kaybın altını çizen Aliş, "Türkiye'de 1 milyar TL'nin üzerinde toplam ışık kirliliği kaynaklı tüketimimiz gözüküyor. İstanbul'da 250 milyon TL'nin üzerinde yıllık toplam uzaya kaçan boş enerji masrafımız olduğu görülüyor. Son yıllarda yapılan bir çalışmada 2012-2019 yılları arasında Türkiye'de ışık kirliliğinin yüzde 80 arttığını gösteriyor. İstanbul, Türkiye'nin toplam ışık kirliliğinin yüzde 12'sini oluşturuyor. Dolayısıyla bu ciddi bir rakam. En büyük ışık kirliliği kaynağı Türkiye'de İstanbul. Bunun önüne geçmek için yapılması gereken şeyler, birincisi kullandığımız armatürleri değiştirmek yani lambalarımızın türünü değiştirmek. Zaten bütün dünya giderek led aydınlatmaya doğru geçiyor. Ama ledlerin de yanlış ve doğru türleri var. Onların bazılarında biraz daha sıcak renkli ledleri kullanmak, yani beyaz renkli ledler yerine daha sarımtırak ledleri kullanmak gerekiyor. İkincisi ledler dışında mevcut ampullerimizi kullanmaya devam edecek olsak bile bu sokak aydınlatmalarının şapkalı dediğimiz yöntemlerle uzaya veya gökyüzüne ışık kaçırmayacak şekilde perdelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece lambanın bulunduğu yere ya da hemen altına ışık vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gereksiz ve aşırı aydınlatma hayvanların yollarını kaybetmelerine sebep oluyor"

Işık kirliliğinin insanlara, hayvanlara ve bitkilere verdiği zararları anlatan Aliş, "Özellikle gereksiz ve aşırı aydınlatma hayvanların yollarını kaybetmelerine sebep oluyor. Sahil kıyılarında Türkiye coğrafyasına özgü olan karetta karettalar ya da birçok başka hayvan yumurtlama yapacağı yerleri şaşırıyorlar. Çünkü ışığa doğru gidiyorlar ve alıştıkları, yüzyıllardır geldikleri kumsalları kaybedip başka yerlere gidip yumurtalarını bırakıyorlar. Sonucunda uygun olmayan yerlere bıraktıkları için belki o hayvanlar hayatta kalamıyor veya yaşayamıyorlar. Kuşlar yönlerini şaşırıyorlar. Özellikle göçmen kuşlar, Türkiye biliyorsunuz çok ciddi bir göçmen kuş kuşağı altında, dolayısıyla bütün bu hayvanlar için ve daha birçok hayvan için aslında yönlerini şaşırma, yollarını kaybetme ve ölme gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun dışında aşırı ışık ağaçları kurutuyor. Bütün ekosistem aslında birbirine bağlı bir şekilde bundan çok ciddi etkileniyor. Üstüne üstlük insan içinde çok ciddi bir etkisi var. Çünkü eğer karanlık bir ortamda uyuyamazsak melatonin salgılayamayız. Melatonin salgılayamazsak da vücut kendini yenileyemez, dolayısıyla bu süreçlerde orta veya uzun vadeli olarak kanser ve benzeri hastalıkları tetikliyor" dedi.

Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor
Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor
Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor
Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor

İstanbul Üniversitesi, Türk Lirası, İstanbul, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti

Son Dakika Haberleri
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
12:10 Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti
11:57 Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:53 Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş
11:50 Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı
11:32 Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
11:31 Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu
10:47 Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
10:45 Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının, Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı
Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler         
12:20
İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:13
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş         
11:53
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu         
23:38
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor         
15:46
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 12:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Işık kirliliği uyarısı: Yılda 1 milyar TL'lik enerji israf oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement