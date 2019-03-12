Son Dakika Haberleri: Işık Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimini Gösteren İnternet Sitesi Hizmete Girdi

Işık Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimini Gösteren İnternet Sitesi Hizmete Girdi

1 saat önce

Yapay ışık kirliliğini gösteren yeni internet sitesi "Radiance Light Trend" hizmete girdi.

Işık Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimini Gösteren İnternet Sitesi Hizmete Girdi, System.String[]
Yapay ışık kirliliğini gösteren yeni internet sitesi "Radiance Light Trend" hizmete girdi.

"Phys.org" internet sitesinde yer alan habere göre, web sitesinin geliştiricilerinden Almanya'nın Potsdam kentinde Yer Bilim Araştırma Merkezinden fizikçi Christopher Kyba, "Radiance Light Trend" isimli sitenin Dünya üzerindeki ışık emisyonlarını gösterdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "GEOEssential" isimli proje kapsamında oluşturulan internet sitesi sayesinde kullanıcılar istedikleri bölgedeki ışık emisyonlarının son yıllarda nasıl değiştiğini görebiliyor.

Haritada yollar, şehirler ve bazı önemli noktalarla aranılan bölgeye kolayca ulaşıldığını anlatan Kyba, bu sitenin bilim adamları, çevreciler, gazeteciler ve meraklıları tarafından kolayca kullanılabileceğini ifade etti.

Site sayesinde 1992'den bu yana bazı uydulardan gelen çok sayıda veriye ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirten Kyba, şehirlerin ürettiği yapay ışıkların yaşadığınız bölgede ya da dünyadaki herhangi bir yerde zamanla nasıl değiştiğinin görülebileceğine işaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



55'lik Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf! Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşme Görüşmeleri Yapıyor Soğan Alamayan Asgari Ücretlinin Umudu Şans Oyunları Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Işık Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimini Gösteren İnternet Sitesi Hizmete Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]