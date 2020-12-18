Işık : "Konforlu bir gürsu için çalışıyoruz" - Son Dakika

Gürsu Belediyesi ilçe genelinde asfalt ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asfalt çalışmaları ile cadde ve sokakların bakım ve onarımları yapılıyor. Sürücülere konforlu bir yolculuk, yayaların yol kullanım ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarla, Gürsu'nun keyifle yaşanacak bir ilçe olması yönünde her geçen gün ivme kazandıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizdeki tüm yollarda asfalt ve diğer üstyapı çalışmalarımız yapılan planlamalarla devam etmekte. Asfalt ekiplerimiz hedeflediğimiz asfalt çalışmalarını, kış ayları boyunca sürdürecek. Hemşehrilerimizin hayatını konforlu kılmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İlçe genelinde, yıpranmış yollarda, asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. - BURSA