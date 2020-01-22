Işık mahsul sonrası muhtarlarla biraraya geldi - Son Dakika
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Işık mahsul sonrası muhtarlarla biraraya geldi

17 dakika önce

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Gemlik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Işık mahsul sonrası muhtarlarla biraraya geldi, System.String[]

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Gemlik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.


Ziyarette Işık'ı dernek başkanı Enver Çelik ve çok sayıda dernek üyesi muhtar karşıladı. Zeytinde mahsul döneminin sona ermesinin ardından, mahsul ve zeytinliklerin durumu ile alakalı bilgi alan Ak Parti Bursa Milletvekili, bölge zeytini ile alakalı verilen desteklerden de bahsetti.


Gemlik ile alakalı bilgiler de alan Işık; "İlçemizde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Mahsul dönemini sonlandırdık. Adı zeytin ile anılan Gemlik'te bu mahsul döneminin büyük sorunlar yaşanmadan sona ermesi bizleri de memnun etti. Gemlik, gelişmeye açık bir ilçe. Bizler de Ak Parti hükumeti olarak ilçenin büyümesine ve gelişmesine yakından katkı sağlıyoruz. Bu anlamda da, bizlerin kaynaklarının belki de en önemlisi mahalle muhtarlarımız oluyor. Herhangi bir aksaklıkta bizlere doğrudan ulaşan muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonrasında yatırımların ilçeye gelmesini sağlıyoruz" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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