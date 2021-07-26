Işık Muhafızları Topluluk Turnuvası A grubu kayıtları başladı!

Takımlarınızı hazırlayın ve büyük mücadeleye hazır olun, Işık Muhafızları Topluluk Turnuvası A grubu kayıtları başlıyor.

31 Temmuz - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada takımınızla beraber rakiplerinize karşı mücadele edin ve büyük ödüllerin sahibi olma fırsatını yakalayın. İsterseniz şimdi turnuvaya dair detaylara birlikte göz atalım:

TURNUVA FORMATI

Turnuva grup aşamaları ile başlayacak. 4 hafta boyunca 4 ayrı grup maçı oynanacak, her gruba maksimum 128 takım alınacak. Grubu birinci bitiren takımlar Playoff'a yükselecek. 4 takım ile oynanacak Play-off sonrasında en iyi iki takım final mücadelesinde yer alacak.

Grup aşamalarının her biri iki gün sürecek. İlk gün turnuva ağacında 4 takım kalana kadar karşılaşmalar oynanacak. İkinci gün ise kalan 4 takım grup birinciliği için mücadele edecek.

Grup aşamaları tekli eleme usulü ile ilerleyecek ve yarı final, üçüncülük, final karşılaşmaları 3 maç üzerinden oynanacak.

Grup birincisi olarak Play-off aşamasına yükselen 4 takım, bu aşamada 3 maç üzerinden karşılaşacak. Büyük final ise 5 maç üzerinden oynanacak.

TURNUVAYA KAYIT

Turnuva kaydınızı http://pdc.gg/sentinels internet sitesi üzerinden yaptırabilirsiniz. Katılım sağlayabilmek için "Play Decent" üzerinden tüm takım oyuncularının platforma giriş yapması, ardından takım kaptanının platform üzerinden takım kaydı oluşturması ve tüm takım oyuncularını oluşturduğu takıma eklemesi gerekiyor. nasıl takım kaydı oluşturulacağına ve takım arkadaşlarının davet edileceğine dair yönergeleri bulabilirsiniz.

Tarihler

A Grubu kayıtlar: 26 Temmuz, saat 10.00 - 30 Temmuz 2021, saat 23.59

A Grubu karşılaşmalar: 31 Temmuz, saat 12.00 - 1 Ağustos 2021, saat 12.00

Turnuvaya dair diğer detaylara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Turnuvaya katılacak olan tüm takımlara başarılar dileriz!