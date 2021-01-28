Işık Plastik Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Borsa İstanbul'da 'Gong' Işık Plastik için çaldı

İSTANBUL - Halka arz sürecini tamamlayan Işık Plastik Borsa İstanbul'da 'ISKPL' koduyla işlem görmeye başladı.

60'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Işık Plastik'in Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilen halka arzı; Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong Töreni ile tamamlandı. Kurum, ISKPL kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong töreni; Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, Işık Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sadin Çeker, Işık Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Emek ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

2021 yılının ilk halka arzı olan ve talep toplama döneminde bakiyesi olan 2 milyonu aşkın pay senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul'daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep alan Işık Plastik, halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen bir ilgi görmüştü.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre 160,411,855 TL nominal değerli (filtre edilmemiş) talep toplayan Işık Plastik'in halka arz edilen toplam 181.709.317 TL değerli, 11.286.293 TL nominal değerli paylarının tamamı satılmıştı. Kurumun arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Gong Töreni'nde konuşan Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, "Yurtdışında çeşitli organik ve şirket satın alım yoluyla büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Amerika ve Avrupa'da yaşadığımız başarılardan edindiğimiz tecrübe ile farklı ülkelerde de gerekli adımları atacağız. Bölgesel bir üreticiden çok daha fazlası olmayı hedefliyoruz" dedi.

Büyümeye yönelik adımlar atacaklarının mesajını veren Çeker, "Işık Plastik olarak 2021'in ilk halka arzını gerçekleştirdik. Yüksek bir katılımla son bulan talep toplama süresince bize güvenen ve kurumumuza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hem üretim hem de ihracat alanındaki hızlı büyümemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

"Yurtdışı yatırımlarımızı artırdık"

Toplamda 60'a yakın ülkeye ürün ihraç ettiklerine değinen Çeker, "2017 yılında toplam satışlarımız içerisinde yüzde 60 olan ihracat payımızı, 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 78'e ulaştırdık. Pandemi döneminde en büyük hedef pazarlarımızdan birisi olan Avrupa Birliği'ne yakınlığımız, kesintisiz olarak üretimlerimize devam etmemiz ve aldığımız önlemlerle tedarik zincirinde aksamalar yaşamamamız sayesinde yurtdışı satışlarımızı ciddi anlamda artırdık ve bu artış kalıcı hale geldi. Ayrıca 2016 yılında yaptığımız şirket satın alımı ile birlikte girilmesi zor olan ABD pazarına adım attık. Yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin meyvelerini zaman içerisinde aldık ve 2017 yılında satışlarımız içerisinde sadece yüzde 1,2 paya sahip olan ABD pazarının ciromuzdaki payını 2020'nin ilk 9 ayında yüzde 22'ye yükselttik" diye konuştu.

"Karlılığımızı düzenli olarak artırıyoruz"

Avrupa pazarına coğrafi olarak yakın olmanın avantajını önemli ölçüde kullanarak satışlarını katladıklarını anlatan Çeker, "Önümüzdeki dönemde de hedef pazarlara yakın olmanın değerinin artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda yurtdışında çeşitli organik ve şirket satın alım yoluyla büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Amerika'da ve Avrupa'da yaşadığımız başarının benzerini de buralarda edindiğimiz tecrübe ile farklı ülkelerde de deneyimlemek için gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

Işık Plastik'in satışlarının ve karlılığının sürekli arttığını söyleyen Çeker; "Özellikle 2020'nin ilk dokuz ayı ile 2019'un ilk dokuz ayını kıyasladığımızda satışlarımızın yüzde 100 arttığını görebilirsiniz. Bu başarı uzun yıllardır yapılan güçlü pazarlama faaliyetleri sonucu ve bu olağanüstü dönemde güvenilir bir tedarikçi olmamız sayesinde mevcut müşterilerimizdeki paylarımızın artırılması ve yeni müşterilere ulaşılması sayesinde oldu" dedi.

'Dünya markası olmayı hedefliyoruz'

Halka arzdan elde ettikleri geliri nasıl değerlendireceklerine de dikkat çeken Çeker, "Elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50'sini mevcut büyüme planımızın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve yüzde 15 ila 30'unu ise başta inşaatının yüzde 75'i tamamlanan Işık-2 Fabrikası olmak üzere ağırlıklı olarak karar verilmiş mevcut yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz. Kalan yüzde 25 ila 40 arasındaki kaynağı ise yeni yatırımlara karar verilinceye kadar şirketimiz üzerindeki faiz giderlerini azaltmak ve karlılığımızı daha çok arttırmak için mevcut kredilerin geri ödenmesinde kullanacağız. Halka arzdan sonra devreye almayı planladığımız yeni yatırımlarla; daha katma değerli yurt içi pazarda ithal edilen çizilmez, aynalı ve buğu tutmayan levha yatırımlarıyla satışlarımızı ve karlılığımızı kısa sürede artırabileceğimizi düşünüyoruz. Ek olarak Avrupa Birliği ve ABD pazarı büyük birer pazar ve oralarda gidebilecek daha çok yolumuz var. Mevcutta yüzde 78 olan ihracat oranımızı korumayı planlıyoruz. Bu oranı korumak için de yurtdışındaki pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz. Işık-2 fabrikamızın Ağustos 2021'de devreye alınması ve artan ürün gamı ile birlikte bölgesel bir üreticiden çok daha fazlası olmayı hedefliyoruz. Dünyada bu sektörde söz sahibi bir oyuncu olabilmek için hedeflenen pazarlara yakın üretim tesisleri ile birlikte fabrika portföyünün genişletilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda da fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz" açıklamalarında bulundu.