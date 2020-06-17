Işık'tan esnafa moral - Son Dakika

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yeni normal hayat ile birlikte ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek moral verdi.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, korona virüs tedbirleri kapsamında hasbihal edemediği esnafı, yeni normal hayat ile birlikte ziyaret etti. İlçedeki esnafları ziyaret eden Işık, "Ayrı kaldığımız günlerde oluşan yeni ihtiyaçlar ve çözümler üzerine sohbetler ediyoruz. Yaşam normallerimizin çok farklı boyutlar kazandığı bu salgın sürecinde hepimiz bundan önceki zamanlarda sahip olduğumuz koşulların değerini çok derinden hissettik. Yeni normallerimizi uygulayarak inşallah en kısa zamanda eski hayatımıza kavuşacağız" dedi.



Yeni normal yaşam kurallarına uyarak ilçedeki esnafları ziyaret eden Başkan Işık, Gürsu'nun gelişimi yolunda yapılacak hizmetler için esnafın talep ve önerilerini dinledi. - BURSA