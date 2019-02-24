Son Dakika Haberleri: Işık, Tarım Kredi Borçlarının Erteleneceğini Müjdeledi

Işık, Tarım Kredi Borçlarının Erteleneceğini Müjdeledi

28 dakika önce

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, tarım kredi borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Işık, Tarım Kredi Borçlarının Erteleneceğini Müjdeledi, System.String[]
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, tarım kredi borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Gemlik Ziraat Odasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Başkan Ali Çelik ile bir araya geldi. Tarım komisyonunda Bursa ve çevresi adına yaptıkları çalışmaları aktaran Işık, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler sebebiyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek. Doların yükselmesi ile başlayan ekonomik saldırının çiftçiyi etkilememesi adına böyle bir çalışma yaptık. Tüm köylerimizde yapacağımız sulama havuzlarıyla ve bazı noktalarda devam eden proje aşamasında olan sulama göletleriyle müstahsilimizin yanında olacağız. Köy kooperatiflerini destekleyerek bölgenin kendi kendine yetmesini sağlayacağız. Belediyeye başkan adayımızla ortak yapmış olduğunuz projeler kapsamında bakanlığın desteğiyle de Gemlik zeytini ve üreticisi için önümüzdeki dönem çok güzel olacak. Köylerimize hizmeti ve tarım alanlarına hizmeti de en çok önemseyen AK Parti oldu. Köylülerimize yaptığımız yardımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli üretimi, tarım alanında da çok önemsiyor. Bizler de bu söylemlerinin arkasındayız" şeklinde konuştu.

Gemlik ve bölge ile alakalı da bilgilendirme yapan Bursa Milletvekili Işık, "Gemlik'te tarımsal kurumların bir araya toplanmasıyla önemli bir mesafe kat ettik. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla ilçe tarımının da beklenen düzeye gelmesini sağlayacağız. Gemlik Belediyesi ile uyum içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Gemlik'e tarımsal anlamda da önemli değerler kazandıracağız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Ekonomi
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