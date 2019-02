Işık Üniversitesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri İçin Birlikte Çalışacak

Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi (OPAM) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile iki kurum, uzay teknolojileri geliştirme çalışmalarında ortak projelere imza atacak.

İki kurum arasındaki işbirliği protokolünü Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ve Işık Üniversitesi OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu imzaladı. Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Solak ile Işık Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Levent İncedere'nin de katıldığı toplantıda imzalanan protokolle; iki kurumun araştırma-geliştirme faaliyetlerinde birbirlerinin kaynak ve yeterliliklerinden en üst düzeyde yararlanabilmeleri amaçlanıyor.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve OPAM'ın faaliyet alanlarındaki konularda araştırma-geliştirme, altyapı tesisi, ürün ve hizmetler ile danışmanlık hizmeti alımlarını kapsayan protokolle taraflar, bu alanlardaki çalışmalar için proje sözleşmeleri imzalayabilecek, her iki kurum da sözleşmeye bağlanan projelerde kendi görev ve yetki alanına giren faaliyetleri yerine getirecek. Her iki kurum geliştirilen projeler sözleşme aşamasına gelene dek hazırlık aşamasında gerek duyulabilecek her türlü destek, koordinasyon, bilgi ve belgeyi de birbirlerine sağlayacaklar.

İhtiyaçlara karşılıklı çözüm üretilecek

İmza töreninin ardından işbirliği protokolünü değerlendiren TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, "Türkiye'de özellikle optik alanında çalışan sınırlı bir insan kaynağımız var. Bu kaynağın çoğalması ve bir araya gelip bir güç birliği yapması lazım. Bu protokolle TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü olarak yeteneklerimizi OPAM'la birleştirerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz, onlar da bizim sorunlarımıza, ihtiyaçlarımıza çözüm üretecek. Güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu işbirliğinin sonuçlarını göreceğiz" dedi.

'Milli teknoloji açısından önemli bir işbirliği'

İki kurum arasındaki işbirliği protokolünün Türkiye'nin özellikle uzay araştırmalarına yönelik teknoloji geliştirme çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını kaydeden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ise; "Üniversitemiz bünyesindeki OPAM, özellikle uzay gözlemlerine yönelik optik konusundaki çalışmalarıyla mühendislik alanında bizim önemli bir merkezimizdir. Atatürk Üniversitesi'ne ait Doğu Anadolu Gözlemevi için görünür ve kızılötesi alanda çalışacak dört metre çaplı ilk optik teleskopun tüm optik ve mekanik tasarımını yaparak Türkiye'ye kazandıran OPAM'ın imkan ve yetenekleri, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile imzaladığımız bu protokolle birlikte daha da artacak. Ülkemizin uzay araştırmalarına yönelik milli teknolojiler geliştirilmesi açısından çok önemli bir işbirliğine imza attık" diye konuştu.

Işık Üniversitesi OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin de imzalanan protokolle birlikte iki kurumun altyapı ve kabiliyetleriyle uzay teknolojileri alanında ileriye dönük bir işbirliği sağladıklarını ve bir sinerji oluşturduklarını kaydederek, "Ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.