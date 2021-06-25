Işık ve Özer'e fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yönelik yaptıkları hizmetlerden dolayı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile Başkan Yardımcısı Kutyar Özer'e fahri hemşehrilik beratı verildiği bildirildi.

Altıntaş, Dumlupınar ve Çavdarhisar ilçelerinin tanıtımına yönelik devam eden projelerin istişare edildiği toplantıda, fahri hemşehrilik beratı sürprizi yaşandı.

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile Başkan Yardımcısı Kutyar Özer'e, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine hizmetlerinden dolayı Vali Ali Çelik tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi. Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile Başkan Yardımcısı Kutyar Özer'e teşekkür ettiler. - KÜTAHYA