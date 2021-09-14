Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık'ın yakın zamanda galeri açan işletmeci oğlu Ahmet Işık, mimar Bilge Nur Şen ile evliliğe ilk adımını attı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkan Yardımcısı Cemal Işık ve Şenay Işık çiftinin işletmeci oğulları Ahmet Işık ile emekli Öğretim Üyesi İsmail Şen ve Nuray Şen çiftinin kızları mimar Bilge Nur Şen evliliğe ilk adımlarını attı. Genç çiftin yapılan görkemli nişan töreni AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin başta olmak üzere Denizli siyaset, iş ve sağlık camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Işık ve Şen çiftinin nişan töreninde AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Nergiz Şenocak, Denizli Gönüllü Teşekküllüler Başkanı Erdal Otçu ile Denizli'nin önde gelen iş adamları Işık ve Şen ailelerini yalnız bırakmadı.

Ahmet Işık ve Bilge Nur Şen çiftinin nişan yüzüklerini takan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Denizli'mizin tanınmış iki ailesinin bu mutlu gönüne şahitlik ediyoruz. Yüzüklerini taktığım bu gençlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür temenni ederek mutluluklar diliyorum" dedi.

Işık ve Şen aileleri olarak büyük mutluluk içerisinde olduklarını ifade eden Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık ise, "Söz merasiminin ardından bugün çocuklarımızın nişanını takıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bir ömür boyu mutlu olsunlar tek dileğimiz bu. Allah bu mutluluğumuzu daim eylesin" şeklinde konuştu. - DENİZLİ