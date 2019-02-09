Son Dakika Haberleri: Işık Ve Turan'dan Hasta Ziyaretleri

Işık Ve Turan'dan Hasta Ziyaretleri

28 dakika önce

Son dönem Başbakan Yardımcısı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalara acil şifalar diledi

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AK Parti Kandıra İlçe SKM programları kapsamında AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretler esnasında Işık ve Turan'a AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, MHP İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve her iki partinin teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

BAŞHEKİMDEN BİLGİ ALDILAR

Hastane ziyaretinde Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Uysal ve idari kadro ile de bir araya gelen Işık ve Turan, hastanedeki genel durum ile ilgili bilgi aldı. Başhekimlikte gerçekleşen görüşmenin ardından hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Işık ve Turan, hastanede görev yapan doktor ve hemşirelere de görevlerinde kolaylıklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:30 Kaynak: Bültenler

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