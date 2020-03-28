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Işıklar "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı
6 saat önce
Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali'nin yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parkların ışıkları bir...
Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali'nin yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parkların ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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