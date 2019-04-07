Işıklar Dünya İçin Söndü
17 dakika önce
Tepebaşı Belediyesi, bu yıl da küresel iklim değişikliği konusundaki duyarlılığını dünya saati uygulamasına destek vererek sürdürdü.
Tepebaşı
Belediyesi, bu yıl da küresel iklim değişikliği konusundaki duyarlılığını dünya saati uygulamasına destek vererek sürdürdü.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleştirilen dünya saati uygulaması kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları ve Espark AVM önünde bulunan kiremit fabrikası nostalji bacasının ışıklandırmaları 1 saat süreyle kapatıldı.
Dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden birisi olarak öne çıkan dünya saati uygulaması, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Yüzlerce kentte milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği uygulama, 2007 yılında Avustralya
'da başlamıştı. WWF- Türkiye
'nin organizasyonunda gerçekleşen Türkiye'deki dünya saati etkinliğine Tepebaşı Belediyesi her yıl kurumsal olarak katılıyor. Tepebaşı Belediyesi, çevreye ve insan sağlığına karşı duyarlı uygulamaları ve ürettiği projelerle gösterdiği önderliğini dünya saati uygulamasında da devam ettirerek, WWF'nin yürüttüğü etkinliğe katılan ilk belediyeler arasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:08 Kaynak: İHA
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