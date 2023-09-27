Işıklarda Yaşlı Amcanın Soba Borcu İçin Su Satması Yürekleri Dağladı - Son Dakika

Işıklarda Yaşlı Amcanın Soba Borcu İçin Su Satması Yürekleri Dağladı

Son Güncelleme: 27.09.2023 18:02

Işıklarda su satan yaşlı bir amca ile otomobil sürücüsü arasında geçen diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sürücünün 'Su mu satıyorsun?' sorusuna, 'Su satıyorum, soba aldım yeni 2 milyar borcum var' diyen yaşlı adam duygusal anlar yaşattı. Sürücü, yaşlı adamın tüm sularını alarak onu sevince boğdu. Sevincini haykırdığı anlar, sosyal medyada binlerce kişinin hüzünlenmesine sebep oldu.

Haymana Gazetesi haberine göre, Ankara'da ışıklarda yaşlı bir amca ile otomobil sürücüsü arasında geçen diyalog yürekleri dağladı. Sürücünün "Su mu satıyorsun?" sorusuna, ''Su satıyorum, soba aldım yeni 2 milyar borcum var'' diyerek cevap veren yaşlı adam duygusal anlar yaşattı. Sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Otomobil sürücüsü seyir halindeyken, ışıklarda su satan yaşlı bir amcaya denk geldi. Duruma kayıtsız kalmayan sürücü, yaşlı adamın yanında durarak ''Nasılsın amca, iyi misin?'' sorusunu yöneltti. Yaşlı adam ''İyiyim de su satıyorum, soba aldım yeni 2 milyar borcum var'' dedi.

YAŞLI AMCANIN SEVİNCİ YÜREKLERİ DAĞLADI: ''ANAM ANAM''

Soba borcu nedeniyle su satmak zorunda olduğunu dile getiren yaşlı adam ''Bin lira ödedim, bin lira borcum kaldı, su satıyorum" dedi.

Bastonundan destek alarak zorlukla ayakta durabilen yaşlı adamın haline kayıtsız kalamayan sürücü, ''Su mu satıyorsun? Kaç tane suyun var? Hepsini getir'' diyerek yaşlı adamı sevince boğdu.

Yaşlı adam ''Anam anam'' diyerek sevincini haykırdı. Sürücü o duygusal anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. O anlar binlerce kişinin hüzünlenmesine sebep oldu.

Kaynak: Haymanagazetesi.org

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - 3. Sayfa

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Son Dakika 3. Sayfa Işıklarda Yaşlı Amcanın Soba Borcu İçin Su Satması Yürekleri Dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Işıklarda Yaşlı Amcanın Soba Borcu İçin Su Satması Yürekleri Dağladı - Son Dakika
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