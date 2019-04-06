Işıklarını" Gelecek İçin Kapatacak

Piazza, bugün 20.30-21.30 saatleri arasında, bazı kısımlarda aydınlatmaları kapatarak, "Dünya Saati" hareketi ile ilgili farkındalığa destek olacak.

Piazza, bugün 20.30-21.30 saatleri arasında, bazı kısımlarda aydınlatmaları kapatarak, "Dünya Saati" hareketi ile ilgili farkındalığa destek olacak.



Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde düzenlediği "Dünya Saati" kampanyasına destek için bazı kısımlarda aydınlatmaları kapatarak, farkındalık çabalarına destek olacak.



Göz alıcı mimarisi ile Samsun'un sembol yapıları arasında yer alan Piazza'da, 6 Nisan akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında, alışveriş merkezinin dış cephe aydınlatması dahil bazı kısımlarda, 1 saat süreyle aydınlatmaları kapatacak.



Piazza'nın sosyal sorumluluk gereği katıldığı kampanya, her yıl dünyanın dört bir tarafında yankı uyandırıyor. Milyonlarca insan, gezegenin olumsuz gidişatını ortadan kaldıracak değişimlere olan bağlılığını göstermek amacıyla, güvenlik harici aydınlatmalarını bir saat süreyle kapatıyor. - SAMSUN

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