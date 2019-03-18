Son Dakika Haberleri: Işıklı Gençlerden Toplum Hizmetine Bir Katkı Daha

Işıklı Gençlerden Toplum Hizmetine Bir Katkı Daha

55 dakika önce

FMV Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, IB Diploma Programı ''CAS (Toplum hizmeti)'' kapsamında başlatılan "Best Buddies Turkey" projesi dâhilinde özel gereksinimi olan bireylerin "En Yakın Arkadaşı" oldu.

Işıklı Gençlerden Toplum Hizmetine Bir Katkı Daha, System.String[]

FMV Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, IB Diploma Programı ''CAS (Toplum hizmeti)'' kapsamında başlatılan "Best Buddies Turkey" projesi dâhilinde özel gereksinimi olan bireylerin "En Yakın Arkadaşı" oldu. Sevilen oyuncu Boran Kuzum'un katılımıyla destek verdiği törende öğrencilerden 2017-2018 döneminde aynı projede yer alanlar da Uluslararası Toplum Hizmeti Projesi Sertifikası ile ödüllendirildi.

Toplumda zihinsel ve gelişimsel engelleri bulunan bireylerin, oldukları gibi kabul görmelerini amaçlayan ve FMV Ayazağa Işık Lisesi IB Diploma Programı "CAS (Toplum hizmeti)" kapsamında başlatılan "Best Buddies Turkey" projesinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen eşleştirme töreninde; on dört gönüllü öğrenci, özel gereksinimi olan on dört bireyin "En Yakın Arkadaşı" oldu.

Yeni arkadaşlıkların filizlendiği törenin ardından, gönüllü öğrenciler özel arkadaşlarıyla Sempre Arte Kulübünün hazırladığı duvar panosuna el izlerini bırakarak arkadaşlıklarını ölümsüzleştirdiler. Törene okul orkestrasının "arkadaşlık" temalı dinletisi renk kattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:07 Kaynak: Bültenler

Ayazağa, Güncel
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