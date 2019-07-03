Işıklı Gölü sazlık ve nilüfer çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Işıklı Gölü sazlık ve nilüfer çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyorEge'nin en büyük tatlı su gölü Işık Gölü ziyaretçilerini bekliyorGölün zevkini kayıkla gezen ziyaretçiler çıkarıyorUŞAK - Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve Ege Bölgesinin en büyük tatlı su göllerinden biri olma özelliğini taşıyan Işıklı Gölü, sazlıkları, kamışı ve en önemlisi nilüferleri çiçekleriyle adeta bir doğa harikası olma özelliğine sahip.Çivril ovası içerisinde yer alan Işıklı Gölü, Büyük Menderes Nehri, Karanlık Dere ve Kuti Çayı ile besleniyor. Deniz seviyesinden 816 metre yükseklikte göl görsel zenginliği ile dikkat çekiyor. Göl özellikle yaz aylarında doğa meraklıları ile birlikte balıkçıların uğrak mekanına dönüşüyor. Yaz aylarında şehir dışından bir çok misafir ağırlayan gölde yapılan en güzel etkinlik ise kayık gezisi oluyor. Yaz aylarında doğa severlerin en büyük zevki ise kamış, sazlık ve nilüfer çiçekleri ile bezenen gölde kayık gezisi yapmak. Göl aynı zamanda bir çok kuş türüne de ev sahipliği yaparken bu özelliği ile de kuş gözlemcilerinin uğrak mekanı haline geliyor. Göl aynı zamanda barındırdığı farklı balık türleri ile de oldu balıkçılarının uğrak mekanı haline gelmiş durumda. Gölün orta bölümlerindeki saz adacıkları kuvvetli rüzgarlarla zaman zaman yer değiştiriyor. Bu adacıklar aynı zamanda su kuşlarının barınma ve üreme yerlerini de oluştururken, gölün en derin yeri ise 7 metre.Göl çevresinde oturanlar ise doğa harikası olan gölün fazla tanınması, tanıtılmamasından şikayetçi. Yeşil bir tabiatla iç içe olan çevresinde yürüyüş, fotoğraf çekimi ve piknikte yapılabilen göl daha fazla keşfedilmeyi bekliyor.