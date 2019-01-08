Son Dakika Haberleri: Işıklı Kavşakta Yürekleri Ağza Getiren Olay

Işıklı Kavşakta Yürekleri Ağza Getiren Olay

51 dakika önce

Çankırı'da tırın dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kalması yürekleri ağza getirdi.

Işıklı Kavşakta Yürekleri Ağza Getiren Olay, System.String[]
Çankırı'da tırın dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kalması yürekleri ağza getirdi.

Sabah saatlerinde ışıklı kavşaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne dönmek isteyen 18 EC 742 dorse plakalı tır sürücüsü, dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kaldı. Meydana gelen olayda dorsenin yan durması çevredeki sürücüleri ve vatandaşları korkuttu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yol emniyetini sağladıktan sonra yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında tırın arkasındaki yükü dengeleyerek Çankırı Küçük Sanayi Sitesine doğru yol aldı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Sabah, Çankırı, 3. Sayfa
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