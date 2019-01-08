Işıklı Kavşakta Yürekleri Ağza Getiren Olay
51 dakika önce
Çankırı'da tırın dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kalması yürekleri ağza getirdi.
Çankırı
'da tırın dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kalması yürekleri ağza getirdi. Sabah
saatlerinde ışıklı kavşaktan Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ne dönmek isteyen 18 EC 742 dorse plakalı tır sürücüsü, dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kaldı. Meydana gelen olayda dorsenin yan durması çevredeki sürücüleri ve vatandaşları korkuttu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yol emniyetini sağladıktan sonra yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında tırın arkasındaki yükü dengeleyerek Çankırı Küçük Sanayi Sitesine doğru yol aldı. - ÇANKIRI
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
Ersan'lı Milwaukee, Sahasında Utah Jazz'i 114-102 Mağlup Etti
Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm
Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı