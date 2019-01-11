Işıklı Sporcular Gecesinde 16'sı Milli, 243 Sporcu Ödüllerini Aldı

Törene katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat da genç sporcular için bir konuşma yaptı.

Sunuculuğunu Nebil Evren'in yaptığı tören, saygı duruşunun ardından FMV CEO'su Koray Tulgar ve FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel'in açılış konuşmalarıyla başladı.

FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel törende; "Halen, 16 spor branşında 2000 öğrencimiz, sportif faaliyetlere katılıyor, bu öğrencilerimizden 400'ü ise lisanslı olarak liglerde ve öğrencilerimizin kulübü olan FMV Işık Spor Kulübü alt yapılarında oynama şansı yakalıyor. Sporda öncelikle fair play ruhuna sahip sporcuları yetiştiren Işıkspor kulübümüzde, yüzme branşında 2008 yılında Pekin'de yapılan olimpiyatlarda en genç sporcu olarak katılma hakkı elde eden bir kız bir erkek sporcumuz ve 2012 yılında Londra'da yapılan olimpiyatlara katılan 2 sporcumuz, hem Işıklıların hem de ülkemizin gururu oldu. Basketbol ve yüzme branşlarında birçok sporcumuz, sporcu bursuyla Amerika ve Avrupa'da eğitimlerini sürdürmektedirler. Bu vesile ile Işıkspor kulübümüzde görev alan başkan ve yöneticilere, çocuklarımızı yetiştiren, yeteneklerini geliştiren antrenör ve öğretmenlerimize, bizleri destekleyen tüm velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat "Türkiye'nin bu güzide kurumunda yetişen, ülkemizin geleceğinde çok önemli yeri olan, Türkiye'nin mevcudiyetini devam ettirecek ve her zaman ülkelerine sahip çıkacak milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Arat, profesyonel spor hayatından örneklerle genç sporculara hayallerinden vazgeçmemeleri mesajını verdi. "Olimpiyatlarda derece almak kadar, katılmak, katılabilmek de önemlidir. Bir okulda bu kadar çok milli sporcu olması çok zordur, değerini bilmemiz gerekir. Bu hayali gerçekleştiren FMV Işık Okulları'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum" diye konuşmasını sonlandırdı.

Tören, FMV Erenköy Işık Okulları öğrencilerinden oluşan orkestranın canlı müzik performansıyla son buldu.

Törende, FMV Işık Okulları'nda öğrenim gören, okul takımlarında ve çeşitli kulüplerde spor yapan, Türkiye ve İstanbul ölçeğinde dereceye girmiş 163 sporcu ve antrenöre başarı belgesi ve plaket, FMV Işık Spor Kulüplerinin 80 başarılı sporcusu ve antrenörüne de plaket olmak üzere atletizm, basketbol, masa tenisi, voleybol, yüzme gibi branşlarda toplamda 243 sporcuya ödülleri takdim edildi.