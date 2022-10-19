Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları Mehmetçiğin gözetiminde - Son Dakika
Üye Girişi

Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları Mehmetçiğin gözetiminde

19.10.2022 17:16

Hakkari'nin Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hakkari'nin Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan bir kedi ve köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni kazanan görüntülerde, kedi ve köpeğin arkadaşlıkları ise dikkati çekiyor.

Mehmetçiğin koruması altındaki kedi ve köpek, birbirlerinden adeta hiç ayrılmıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Hakkari gündem: Hakkari Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı Hakkari gündem: Hakkari Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı Hakkari gündem: Hakkari'de 'Hayır Çarşısı' kermesi düzenlendi Hakkari gündem: Hakkari'de 'Hayır Çarşısı' kermesi düzenlendi Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi

Hakkari, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları Mehmetçiğin gözetiminde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:19:25. #1.11#
SON DAKİKA: Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları Mehmetçiğin gözetiminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement