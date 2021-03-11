Işıksan, gemi geri dönüşüm endüstrisinde dünya markası - Son Dakika

Işıksan, gemi geri dönüşüm endüstrisinde dünya markası

11.03.2021 09:43
Işıksan, gemi geri dönüşüm endüstrisinde dünya markası, System.String[]

İzmir'de 2000 yılından bu yana Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Işıksan, Avrupa'nın gemi geri dönüşüm endüstrisi alanında en büyük tesisleri arasındaki yerini aldı.

İzmir'de 2000 yılından bu yana Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Işıksan, Avrupa'nın gemi geri dönüşüm endüstrisi alanında en büyük tesisleri arasındaki yerini aldı. 120 bin ton kapasitesi ile 26 bin metrekarelik alanda çalışmalarını gerçekleştiren Işıksan, global düzeyde güvenilir ve vazgeçilmez bir dünya markası olma yolunda ilerliyor.

2017 yılında Türkiye'de Hong Kong Konvansiyonu sertifikasını alan ilk firmalardan biri olan Işıksan, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) onaylı Gemi Geri Dönüşümcüler listesine girdi. Aynı zamanda ISRA (International Ship Recyclers Association) ve SRAT (Ship Recyclers Association Turkey) üyesi olan Işıksan, hem çevreye hem de ülkemize, geri dönüşüm tesisi olarak büyük bir katkı sağlıyor.

Işıksan Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Yücetürk, söküm, üretim ve bertaraf ile hem doğanın hem de ekonominin kazançlı çıktığını vurguladı. Yücetürk, "Biz süreçlerimizin tamamında çevre bilinci ile hareket ediyoruz. Metali doğadan, kaynağından çıkarmak için gerekli olan maliyeti ortadan kaldırırken, aynı zamanda ortaya çıkan çevre kirliliğini de önlüyoruz. Hizmet ömrünü tamamlamış gemi ve deniz yüzer araçlarının sökümü sonucunda elde edilen hurda metalleri tekrar metal endüstrisine kazandırarak ekonomik kalkınmaya destek oluyor ve çevresel sorunları ortadan kaldırmış oluyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilirlik bakış açısıyla tesisimizde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz." dedi.

Işıksan tesislerinde geri dönüşüm süreci, daha gemi gelmeden başlayarak, titiz bir planlama ve mühendislik hesapları ile her bir proje için ayrı olarak oluşturulduğunu anlatan Yücetürk, "Geri kazanım imkanı olan her bir madde, hassasiyetle hesaplanarak yönetilmektedir. Alanlarında eğitimli ve yetkin Işıksanlılar, geri dönüşümün her adımında güvenlik öncelikli olarak operasyonlarını gerçekleştirmektedirler. Ekonomik ömrünü tamamlamış hurda gemiler ve diğer yüzer deniz araçlarından geri kazanılan metaller, hammadde olarak, Işıksan'ın da çatısı altında olduğu Dikkan Grup bünyesindeki vana, kablo, haddehane ve döküm fabrikalarında hammadde olarak kullanılarak ürün haline dönüştürülmektedir. Işıksan, gemi geri dönüşüm alanında Dünya çapında büyük projelere çözümler sunan, sektöründe önde gelen, yerli ve milli markadır. Bünyesinde bulunan deneyimli, uzman, dinamik mühendis kadrosuyla daha yeşil, daha güvenli ve daha verimli bir Dünya için çalışmalarına yön vermektedir." şeklinde konuştu.

Dünyada bir Türk markası

Işıksan'ın gemi geri dönüşüm sektöründe global düzeyde güvenilir ve vazgeçilmez bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü belirten Işıksan Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Yücetürk, uluslararası gemi söküm regülasyonlarına uygun bir hizmet sağladıklarını belirtti.

Işıksan, sürdürdüğü Yeşil Gemi Geri Dönüşüm Faaliyetleri ile ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018 ve ISO30000: 2009 standart şartlarına, uluslararası taraf olduğu Basel, Hong Kong, Stockholm, Rotterdam, Minamata, Montreal, Kyoto Konvansiyonları Kılavuzları, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri, MARPOL, IMO, ILO Protokolleri, ve Avrupa Birliği Gemi Söküm Regülasyonlarına uygun bir entegre yönetim sistemi kurmayı, dokümante etmeyi, uygulamayı ve bu sistemin etkinliğinin sürekli gelişimini taahhüt etmektedir. - İZMİR

Işıksan, gemi geri dönüşüm endüstrisinde dünya markası
Işıksan, gemi geri dönüşüm endüstrisinde dünya markası

Hong Kong, Aliağa, İzmir, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Işıksan, gemi geri dönüşüm endüstrisinde dünya markası - Son Dakika Ekonomi


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