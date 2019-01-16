Işıksu'dan Başkan Süleyman Dişli'ye Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan adayı Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Adapazarı
Belediyesi Başkan adayı Mutlu Işıksu
, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli
'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan adayı Mutlu Işıksu; Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Dişli Adapazarı adayı Mutlu Işıksu'ya başarı diledi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Dişli, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu belirterek, görev süresince belediyenin tüm birimlerin koordineli çalışmasına önem verdiklerini söyledi. Adapazarı Başkan adayı Işıksu, Başkan Dişli'ye bu güne kadar Adapazarı'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendilerinin de kazandıkları takdirde hizmetlere kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:04 Kaynak: İHA
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