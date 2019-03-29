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Işıksu: "İnançlıyız, Kararlıyız, Hazırız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, 31 Mart seçimlerine hazır olduklarının altını çizdi.

Işıksu:
Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, 31 Mart seçimlerine hazır olduklarının altını çizdi.

Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine hazır olduklarını vurguladı. Seçim çalışmalarını başlattıkları ilk günden itibaren yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyleyen Işıksu, "Adapazarı ile hemhal olmuş, meselelerini dert edinmiş, hakkında fikir ve muhabbet besleyen tüm hemşehrilerimle bir araya gelmeye çalıştık. Milletvekillerimizle, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla kapı kapı dolaştık, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmadık. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm eksiklikleri not aldık. Adapazarı'mızın 84 mahallesini tamamladık. Sanayi, ticaret, tarım, turizm, sosyal ve kültürel yaşam olmak üzere tüm başlıklarda Adapazarı tarihinden ilhamla neler yapabiliriz, istişaresini yaptık, sıkı çalıştık, kapsamlı projelerimizi tamamladık ve hemşehrilerimizle paylaştık" diye konuştu.

Adapazarı sevgisinin altını çizen ve vatandaşlarla birlikte şehri çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarına olan inancını paylaşan Mutlu Işıksu, "Adapazarı'nı o kadar çok seviyorum ki beni tanıyan tüm dostlarım sevdamı iyi bilirler. İnanıyorum ki tüm hemşehrilerimiz de sevgimize şahit oldular. 31 Mart seçimlerinde bizlere teveccüh gösterip görevi emanet ettiklerinde biz biliyoruz ki milletimiz de bizlerle birlikte Adapazarı'mızı daha çok sevecekler. Bizim sloganımız 'Adapazarı'nı Çok Seviyoruz!' İşimiz, gücümüz, bütün gönlümüz, bütün dünyamız Adapazarı olacak. İnşallah gerçekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda hemşehrilerimizin dünyası da Adapazarı olacak, 'Benim Dünyam Adapazarı' diyecekler" şeklinde konuştu.

Başkan Adayı Işıksu sözlerinin devamında, "Milletimize inanıyoruz ve çok güveniyoruz. Hemşehrilerimiz doğruyu ve güzeli tercih edecekler ve bizler de inşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Kadim geçmişimiz, zamanın ruhu ile bugünü doğru okuma, geleceği kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle, uzman görüşleriyle, kurumlarla dayanışma içerisinde planlama, bunlar bizim ana gündemlerimiz olacak. Israrla vurguluyoruz. Adapazarı'mızı biz milletimizle birlikte yöneteceğiz. En yüksek oy oranları ile inşallah Adapazarı'mızın hizmetkarı olmamıza çok az kaldı. İnançlıyız, kararlıyız, hazırız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Politika
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