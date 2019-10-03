Son Dakika Haberleri: Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

29 dakika önce

100 karayolu Hal Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ışıkta bekleyen otomobile, duramayan bir başka otomobil arkadan çarptı.

Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı, System.String[]

100 karayolu Hal Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ışıkta bekleyen otomobile, duramayan bir başka otomobil arkadan çarptı. Kaza'da 1 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde D-100 karayolu Hal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Erdal D.'nin kullandığı 34 HN 1163 plakalı otomobil, Hal Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Serkan Y.'nin kullandığı otomobil duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Tuğba Y. yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer taraftan kaza yapan araçlar nedeniyle D-100 karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olimpiyat Kavşağı'nın kapalı olması nedeniyle Düzce şehir merkezine gitmek isteyen sürücüler de kavşaktaki yoğunluğa eklenince uzun araç kuyrukları oluştu.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AYM'nin Sırrı Süreyya ile ilgili verdiği hak ihlali karına AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan destek
Tırın altına giren kamyonet sürücüsü araçta sıkışarak yaşamını yitirdi İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7.2 ile 7.5 arası bir deprem olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]