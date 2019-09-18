Son Dakika Haberleri: Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı
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Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı.


Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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